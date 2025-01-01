Министърът по европейските въпроси на Унгария Янош Бока заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е произнесла вчера истинска реч в подкрепа на войната, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Бока заяви на днешната си редовна пресконференция, че положението на Европейският съюз се влошава все повече и че речта на Фон дер Лайен пред ЕП е била важна като показател дали да се очаква промяна в насоката на злощастните политики на ЕС.

„В крайна сметка председателят на ЕК изнесе истинска реч в подкрепа на войната“, отбеляза Бока. „В речта си вместо да представи промени, които да засилят конкурентоспособността, тя говори за нуждата ЕС да се превключи към икономика на военното производство. Основните приоритети ще са финансирането на Украйна, по-нататъшната централизация на европейските институции, като се отнемат правомощия от страните членки, засилване на натиска срещу политическите противници и на цензурата на различните мнения“, заяви министърът.

„Някои страни членки, включително Унгария, представиха няколко мерки за смекчаване на ефекта от тези погрешни политики“, заяви Бока. Същевременно той допълни, че очаква засилени действия от страна на ЕС срещу въпросните мерки.

„ЕК вече заяви, че иска прогресивно данъчно облагане в Унгария, стесняване и премахване на данъчните облекчения, край на схемата за намаляване на комуналните услуги и отмяна на схемите за облекчени ипотечни кредити, тавана на лихвените проценти и таваните на надценките за стоките“, допълни унгарският министър по европейските въпроси.