Малко дете загина, след като кора се вряза през прозореца на детска градина северно от Торонто малко преди часа за взимане на децата в сряда (местно време), предаде Асошиейтед прес.

Регионалната полиция на Йорк съобщи, че починалото дете е било на година и пет месеца. Шест други деца на възраст от 18 месеца до 3 години са били ранени при катастрофата. Едно от тях е в критично състояние.

Полицията съобщи на пресконференция, че са ранени и трима служители на детската градина в Ричмънд Хил, Онтарио.

Властите съобщиха, че е арестуван шофьор на 70 години. Полицията не смята, че става въпрос за умишлено деяние.

По време на инцидента в сградата са се намирали 96 деца.