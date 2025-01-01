Само за месец, по системата за Бързо предупреждение за храни и фуражи са постъпили 477 предупреждения в рамките на целия Европейски съюз. Опасните храни идват от всички страни. Има ли салмонела и пестициди в продуктите, които консумираме, коментира д-р Сергей Иванов от "Активни потребители" по NOVA NEWS .

Той посочи, че въпросната система е на Европейската комисия и всички имат достъп до нея, включително и потребителите.

Какво е положението в България?

От началото на годината има официално 42 предупреждения за опасни храни. От тях 40 са подадени от нашите партньори. Само 2 са подадени от БАБХ.

10 от тях са свързани с микробиологични опасности, 4 – са свързани с органични храни.

Иванов даде пример за вегански шоколад, в който е установена салмонела.

Повече от разговора гледайте във видеото.