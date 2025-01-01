Целенасочено работим за довършване на пътните артерии на София, заяви столичният кмет Васил Терзиев в публикация в социалните мрежи.

Терзиев припомни, че в края на миналата седмица Върховният административен съд потвърди, че общественият интерес е водещ в казуса с бул. "Тодор Каблешков". Той каза, че булевардът е изграден на 95% и, свързан с бул. „Филип Кутев“, е част от стратегическия трети градски ринг. Строежът на булеварда беше предизборно открит от ГЕРБ в края на мандата им, без да са отчуждени всички имоти по него, написа столичният кмет. По думите му след това е започнала дълга сага с опити за отчуждаване на имота, собственикът не е съдействал, а миналия месец официално и документално бе установена незаконна постройка на терена. Факт, убягнал на предишната управа 10 години, отбеляза кметът. В края на миналата седмица Върховният административен съд отхвърли жалбите срещу предварителното изпълнение на обекта.

Терзиев обясни какво следва от това. Главният архитект Богдана Панайотова вече възложи оценка на имота за отчуждаване. Това е първата задължителна стъпка, а срокът е минимум 45 дни заради задължителните обявявания и процедурните срокове. След това ще издадем заповед за принудително отчуждаване с предварително изпълнение. Очакваният срок за това е приблизително два месеца, в който включваме срока за обжалване до окончателно решение на съда. Успоредно с това ще се подготви и разрешение за строеж с предварително изпълнение. Законовият срок от обявяването му до влизане в сила е три дни, каза столичният кмет. Той посочи, че работата на терен може да започне в момента на влизане в сила на разрешението за строеж с предварително изпълнение.

Терзиев: София има нужда от дългосрочна визия и конкретни приоритети

Екипът на зам.-кмета Никола Лютов е в готовност да изпълни липсващата отсечка на булеварда за между 60 и 70 дни, като важното уточнение е, че този срок може да варира заради метеорологичните условия, информира Терзиев. Около месец след приключване на строителните дейности ще се очаква въвеждането в експлоатация на целия булевард от ДНСК.

Паралелно върви и процедурата за незаконното строителство на мебелната къща, която повече от 10 години не е била констатирана като незаконна. Въпреки опитите за възпрепятстване на проверките, вече е в ход процедура за премахване, информира Терзиев.

Той гарантира, че няма да се разреши строителството в Южния парк. Направление "Архитектура и градоустройство" категорично спря опитите да се отделят територии от парка за застрояване, като доказа, че това противоречи на действащия Общ устройствен план, заяви столичният кмет. Запазваме Южния парк и същевременно реализираме завършването на булеварда, добави кметът.