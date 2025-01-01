Българинът Борислав Паунов спечели наградата за най-добър актьор на филмовия фестивал PROMA в Румъния за ролята си в „Шоколад“ на режисьора Орлин Милчев, съобщиха за БТА организаторите на събитието. Това предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Черно-белият късометражен филм разказва за малкия Боби, който живее в ромска махала с голямото си семейство и мечтае за парче вкусен шоколад. Ядосан на злата съдба и постоянно изплъзващия му се късмет, той тръгва из големия град в търсене на справедливост и шоколад.

Българският „Шоколад“ спечели и фестивалния трофей.

Събитието се проведе между 5 и 7 септември в Брашов. Зрителите имаха възможност да гледат петнадесетте късометражни филма на режисьори от осем държави, филми, селектирани в официалната конкуренция, както и специални прожекции на филми, оценени на международни филмови фестивали.

Сред специалните гости на събитието беше Майкъл Джон Чаплин - внук на Юджийн О'Нийл, единственият драматург с Нобелова награда по литература и четири награди Пулицър.

Филмовият фестивал RROMA се организира от Асоциацията CRN и се финансира от Окръжния съвет на Брашов.