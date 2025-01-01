Президентът на Украйна Володимир Зеленски и президентът на Финландия Александер Стуб почетоха паметта на украински защитници, дали живота си за Украйна, на Стената на паметта в Киев, предаде Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм“ на украинския президент.

„Днес, на Стената на паметта в Киев, заедно с президента на Финландия Александер Стуб, почетохме паметта на украинските защитници, които дадоха живота си за Украйна“, написа Зеленски. Той подчерта, че държавата почита паметта на всеки загинал воин с благодарност и уважение.

„Вечен и ярък спомен за всички тези, които бяха убити, защитавайки нашата независимост и нашия народ“, написа още Зеленски.

Стуб и съпругата му Сузане Инес-Стуб са на посещение в Украйна днес, припомня Укринформ.