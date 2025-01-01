72-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 02:30 ч. на пътя от Кърджали към село Кьосево. Водачът загубил контрол над автомобила, който излязъл от пътното платно, блъснал се в пътен знак и се преобърнал.

Пожарникари от службата в Кърджали извадили мъжа от катастрофиралото превозно средство, а екип от спешни медици констатирал смъртта.

Тялото е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.

По случая се води разследване.