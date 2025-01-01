Митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" задържаха 1436 фалшиви тонер касети и кутии за тях при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната ни от Турция, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Стоката е открита в композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация, управлявана от турски гражданин. Той представил документи за превозваната стока – тонер касети и пластмасови изделия, от Турция за Австрия. След анализ на риска, товарният автомобил е бил селектиран за щателна митническа проверка, при която се установило, че стоката отговаря на декларираното по документи, но част от нея - 936 тонер касети и 500 картонени кутии за тонер касети, е със словни и фигуративни изображения на световноизвестни марки.

Стоката е задържана в изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост. За случая са уведомени притежателите на съответните марки, които са потвърдили, че установените тонер касети и картонени кутии са фалшиви, допълват от митницата.

