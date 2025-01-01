Телефонно обаждане за поставено взривно устройство в сградата на съда в Петрич вдигна полицията на крак.

Сигналът е подаден малко след 11:00 ч. на 29 октомври в Районното управление на полицията.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които обезопасили района и извели всички хора от сградата. Достъпът до съда е бил временно ограничен, докато специализираните служби извършат подробна проверка на помещенията.

След щателен оглед не са открити взривни устройства или опасни вещества, които да застрашават сигурността на хората. Малко след това работата на съда е възстановена и дейността продължава по нормален график.

Полицията е започнала разследване за установяване на самоличността на подателя на сигнала.

По информация от Районното управление – Петрич, работата по случая продължава.