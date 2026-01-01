Очаква се годишната инфлация в еврозоната да се забави до 2,8 на сто през юни, съобщи днес европейската статистическа агенция Евростат, представяйки най-новите си прогнозни данни.

Това е първо намаление на годишната инфлация във валутния съюз след четири поредни месеца на растеж. След спад до 1,7 на сто през януари, инфлацията в еврозоната нарасна през всеки от следващите четири месеца – до 1,9 на сто през февруари, 2,6 на сто през март, 3 на сто през април и 3,2 на сто през май.

На месечна база – отнесено към предходния месец – през юни потребителските цени в еврозоната отбелязват първи спад от януари тази година, като намаляват с 0,1 на сто след ръст от 0,1 на сто през май.

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Годишната инфлация в България се забавя през юни до 5,3 на сто – с 1 процентен пункт под равнището от май.

България е била с втория по големина годишен ценови темп през юни след Литва (5,5 на сто), след като през предишния месец регистрира най-голяма инфлация сред страните от еврозоната.

В сравнение с май през юни потребителските цени у нас намаляват с 0,4 на сто след ръст от 0,3 на сто месец по-рано.

Националният статистически институт (НСИ) съобщи вчера, че според индекса на потребителските цени (ИПЦ) се очаква спад на потребителските цени в България през юни с 0,8 на сто на месечна база. Спрямо същия месец на миналата година инфлацията се понижава до 5,6 на сто, сочи още експресната предварителна оценка на НСИ.