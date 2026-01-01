Децата много често страдат от т.нар. климатична тревожност. Това е нагласата, че климатът ще ни унищожи, че бъдещето ни загива. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на събитие относно правата и участието на децата във вземането на решения за климата и околната среда. Форумът бе организиран от фондация „БлуЛинк“ по проект „ENRICH“.

Според министър Попов децата не бива да се поддават на климатичната тревожност, а трябва да мислят за климатична адаптация и за вземане на адекватни решения. Не изпадайте в климатична паника и климатична тревожност, апелира министърът.

Той призова децата, които присъстваха на конференцията, да бъдат образовани и да учат за климатичните промени.

В глобален мащаб децата са уязвими към климатичните промени, посочи той. Не всички държави са богати, затова и климатичният стрес се отразява неравномерно върху различните обществени групи – мъже, жени, възрастни и деца, каза Попов. По думите този риск е по-малък в България.

Правото на здравословна среда е фундаментално право, признато от ООН. Не е клише, че децата са най-малко отговорни за климатичните промени, но са най-засегнати от последствията. Това заяви Ева Жечева, директор на дирекция „Права на детето“ в Институцията на омбудсмана, по време на събитие за правата и участието на децата във вземането на решения за климата и околната среда.

Според Ева Жечева трябва да се даде повече гласност на мнението на децата и да им се позволи реално участие във вземането на решения относно климатичните политики. Тя заяви, че участието на младите хора не трябва да е само формално и символично, а те трябва да имат роля в местните и националните политики за околната среда.

В политическите програми четем обещания, че по темата за чиста околна среда ще бъдат ангажирани и активно ще участват всички заинтересовани страни чрез публични консултации, включително при изработване и прилагане на екологичното законодателство, коментира Жечева. По думите й няма по-заинтересовани страни по темата от децата и младите хора.

Жечева подчерта, че е необходимо да се насърчават детските и младежките съвети към националните институции. В изказването си тя открои и важността на екологичната грамотност.