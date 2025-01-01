Европейската комисия ще обяви след месец сумата по българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), чието изплащане може да задържи при неизпълнение на необходимите условия, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Това предаде корсепондентът на БТА Николай Желязков.

Изпратихме писмо до България и то съдържа въпросната сума, която няма да бъде изплатена, ако условието не бъде изпълнено. Има срок от един месец за отговор и след това, ако преценим, че условието още не е изпълнено, плащането ще бъде задържано за още шест месеца. След месец ще можем да съобщим сумата, каза говорителят.

Попитан за писмото до ЕК на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за нашата страна, говорителят посочи, че между двата въпроса няма връзка. Тези два случая нямат нищо общо, каза той.

Оценяваме искането на България за второ плащане по ПВУ, повечето условия вече са изпълнени. Установихме, че не е изпълнено условието, свързано с Комисията за противодействие на корупцията, затова предприехме процедурата за частично плащане и искаме допълнителна информация. След месец ще направим нова оценка, добави говорителят.

В петък миналата седмица комисията съобщи, че дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по ПВУ за 653 милиона евро. Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства. В съобщението се отбелязва, че реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество остава неизпълнена и ЕК предлага временно да отложи част от плащането.