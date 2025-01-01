Една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца беше спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Бяха положени невероятни усилия - до голяма степен успешни. Бяха реорганизирани инвестициите. Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като направихме част от реформите много по-реалистични и съобразени с условията в България. Това заяви в началото на заседанието на Министерски съвет заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

И уточни, че най-важното, което е направило това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите.

„В началото за 4 години изпълнение ние имахме около 8% плащания 1,4 млрд. към момента са вече близо 23% над 3,4 млрд.“, уточни Дончев. И допълни, че остават по-малко от 11 месеца и гонят амбициозната задача да успеят да разплатят всичко.

„На фона на исканията от представители на опозицията да бъдат спрени средствата за България по ПВУ - те са една трета от цялото европейско финансиране, на което България има право. Ние не може да подценяваме това искане, ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като „6 млрд. под въпрос“, каза министърът на иновациите и растежа относно призивите на опозицията и „Обнови Европа“ средствата за България по ПВУ да бъдат спрени.

„Изпълнявайте си проектите. Гоним амбициозен срок до август месец 2026 година. Нека политическите бури не довеждат до колебания и по никакъв начин темпът на проектите ви да бъде забавен. Средства за покриване на разходите, както от страна на правителството, така и от страна на ЕК към България, ще има“, заключи той.