В неделя времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над Югозападна България.

В сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня умерен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°. В София минималната температура ще бъде около 1°, максималната – около 9°.

Сняг валя на места в страната, студът застрашава цъфналите овошки (СНИМКИ/ВИДЕО)

Жълт код за значителни валежи е обявен в 9 области у нас. Предупреждението за значителни валежи с количества 20-30 mm е в сила за областите Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Русе, Велико Търново, Търговище, Русе и Разград.

НИМХ

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 10°-11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

