Сняг заваля на места в страната.

БГНЕС

Мартенски сняг изненада жителите на Перник и Радомирско. Интензивният валеж от мокър сняг бързо образува покривка от около 2-3 сантиметра, която обаче започна да се топи почти веднага заради положителните температури през деня, предаде БГНЕС .

Краткотрайната зимна картина все пак събуди сериозни притеснения сред местните земеделци. Очакваното застудяване през нощта крие реален риск от измръзване и сериозни поражения върху вече цъфналите овощни градини в региона.

Сняг валя и в Бобов дол.

На прохода "Петрохан" също натрупа сняг.

Истинска зимна приказка е и на Витоша.

Сняг заваля и в Кюстендил.

Синоптикът НИМХ Анастасия Стойчева прогнозира, че през последните дни на март България ще изпита рязка промяна на времето с обилни валежи и по-ниски температури. По нейни данни, месец март до момента е бил по-студен от нормалното за повечето райони, като температурите в западната част на страната са леко над нормата, докато в голяма част от страната са били около или под климатичните стойности с отклонение до минус 2 градуса.

Що се отнася до валежите, март е значително по-сух в сравнение с февруари, когато количествата надхвърляха 4-5 пъти нормата. През настоящия месец повечето региони от страната са получили между 20% и 50% от нормалните стойности, като само някои части на Южна България и Централния Балкан са получили между 50% и 80%.

Рязък обрат във времето: Дъждът преминава в сняг през уикенда

Циклон, преминаващ през Балканите, ще донесе обилни дъждове и сняг, особено в планините и котловинните полета на Западна България, включително София. В столицата се очакват краткотрайни снежни валежи в събота сутринта, които няма да се задържат дълго. През следващите дни валежите ще продължат, като количествата на места могат да достигнат 35–50 литра на квадратен метър.

Температурите ще се понижат още в началото на април - на около 1500 метра височина се очакват стойности до минус 5 градуса, което ще доведе до възможност за сняг и в по-ниските котловинни райони. След кратко затопляне в началото на седмицата, ново застудяване се очаква около 4 април.