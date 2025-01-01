Два камиона се удариха край Сандански, ранен е един от шофьорите, съобщиха от полицията в Благоевград.

Инцидентът е станал на 8 декември вечерта, в района на отбивката за с. Лешница.

Товарен автомобил „Ман“, управляван от 45-годишен чужд гражданин, излизайки на заден ход от крайпътен имот, е навлязъл със задната част на полуремаркето на главния път и е отнел предимството на друг камион.

Пострадал е 71-годишният шофьор на на втория камион, той е с фрактура на орбитата на окото и натъртване в областта на рамото.

Пробите на двамата водачи за алкохол и наркотици са отрицателни.