Управителят на Българската народна банка Димитър Радев в интервю за Global Finance подчерта, че присъединяването към еврозоната през януари ще бъде „стратегически етап“ за България, но и че ползите ще се реализират само при продължаваща финансова дисциплина.

„Присъединяването към еврозоната е кулминация на години последователни усилия – постигане на макроикономическа конвергенция, институционално развитие и отговорна политика“, посочва Радев. Според него то ще доведе до „по-дълбока финансова интеграция, засилено доверие на инвеститорите и по-голяма устойчивост спрямо външни шокове“.

Шефът на БНБ: Евро ще има за всички още от първия ден на присъединяването

За обикновените граждани ефектите ще бъдат „премахване на валутния риск, по-ниски транзакционни разходи и по-голяма ценова прозрачност“.

„Истинският риск е вътрешното успокоение – погрешното убеждение, че членството в еврозоната може да замени добрите национални политики“, предупреждава управителят на БНБ. Според него участието в еврозоната всъщност засилва необходимостта от фискална дисциплина и структурни реформи.

Радев подчертава, че България няма да последва примера на страни, които са използвали по-ниските лихви за прекомерни разходи. „Изкушението да се използват по-ниските лихви като оправдание за разхлабена фискална политика е добре познато“, казва той, като напомня, че страната има „силна традиция на фискална предпазливост“ и едно от най-ниските нива на дълг към БВП в ЕС.

Обмудсманът съветва хората след 1 януари 2026 г. да плащат с карти

В отговор на въпрос за минималните резерви и промяната на паричните инструменти Радев пояснява, че присъединяването към еврозоната не е загуба на независимост: „В условията на валутния борд способността ни да водим активна парична политика и без това е ограничена. Еврозоната е стратегическо надграждане – за пръв път ще имаме глас в оформянето на паричната политика чрез участието си в управленските органи на ЕЦБ.“

Той допълва, че БНБ ще запази контрола върху макропруденциалната политика, която остава „мощен и гъвкав инструмент“.

Петкова: Няма държава, която да е приела еврото и икономическият растеж да се е забавил

По отношение на банковия сектор Радев припомня, че България вече е част от Банковия съюз. „Членството в еврозоната ще доведе този процес до пълна интеграция – по-високи стандарти на надзор, по-голяма прозрачност и последователност“, отбелязва той.

Според него е възможна „известна консолидация“ сред по-малките банки, но това е част от по-широки пазарни процеси, а не резултат от самото въвеждане на еврото.

„Ролята на БНБ остава непроменена – да гарантира финансовата стабилност, да защитава вложителите и да насърчава устойчивостта на банковата система“, заключава Радев.