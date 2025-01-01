Не обменяйте пари преди 1 януари, не плащайте в лева след 1 януари и не подписвайте нищо. Това препоръча във Враца зам.-председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Богомил Николов по време на днешната информационна среща, част от Националната информационна кампания за присъединяването на страната към еврото. Той добави, че тази препоръка е насочена към възрастните хора и децата.

Николов посъветва гражданите да не обменят левове в евро преди 1 януари, защото търговските банки и обменните бюра ще начисляват комисионна или може да се загубят пари заради разликата в курсовете. След 1 януари 2025 г., в продължение на шест месеца, без такси и по официалния курс, ще може да обмените парите си в пощите, в банките и в София в БНБ, добави той.

Не плащайте след 1 януари в левове, защото при връщането на рестото (в евро - бел. ред.) търговецът е възможно да се заблуди, посочи още Николов.

Не плащайте в лева след 1 януари. Всички левчета в джоба не ги харчете в магазина. Отидете в банката и ги сменете, препоръча още той, защото, по думите му, може да се стигне до рискова ситуация. Влизаме в баничарницата на 2 януари и си купуваме баничка 1,53 евро или 3 лева. Търговецът трябва да сметне рестото и да върне сумата в евро, или наум, или на калкулатор. Възможни са както грешки, така и злонамерени действия, посочи още Николов.

Внимавайте с едно евро и един лев – много си приличат, посъветва още той. Според него хората ще свикнат с новините монети много бързо. При плащането с карта няма никакъв риск, добави още Николов.

Третият съвет – не подписвайте нищо. Нито един настоящ договор не налага подписване на анекс във връзка с въвеждането на еврото. Не може хазайката да ви прати договор – нищо не налага това, посочи той.