Девет жертви след челен сблъсък край село Микре (ВИДЕО)

Слушай Зам.-директорът на Ловешката многопрофилна болница д-р Снежинка Митова

95254

Your browser does not support the audio element. Зам.-директорът на Ловешката многопрофилна болница д-р Снежинка Митова

Your browser does not support the audio element. Осем жертви след челен сблъсък край село Микре