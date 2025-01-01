От 19:15 до 19:45 часа днес над 40 сгради бяха осветени в зелено. Инициативата бе в знак на солидарност с Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.
Народно събрание - Пресцентър
Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи, което спасява и подобрява живота на крайно нуждаещи се пациенти. Човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани.
БТА / Марина Петрова
Ето и пълен списък с градовете, които се включиха в инициативата:
- Благоевград: Камерна опера Благоевград, Югозападен университет ,,Неофит Рилски” и Областна администрация;
- Бургас: Мостикът в гр. Бургас и ул. ,,Александровска’’ (централна пешеходна зона);
- Варна: Щаб на флота, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет-Варна, Областна администрация Варна;
- Велико Търново: Крепост ,,Царевец’’ и визуализация на кампанията ,,Да! За живот!’’ на билборд от Областна администрация Велико Търново;
- Горна Оряховица: Общинска администрация;
- Видин: Крепостна порта ,,Стамбол капия’’;
- Чупрене: Общинска администрация;
- Кула: Общинска администрация;
- Монтана: Областна администрация;
- Кюстендил: Общински драматичен театър „Крум Кюлявков“;
- Враца: Общинска администрация;
- Габрово: Общинска администрация;
- Смолян: Общинска и Областна администрация;
- Шумен: Мемориален комплекс „Създатели на Българската държава“ (паметник „1300 години България“), театър „Васил Друмев“;
- Велики Преслав: Общинска администрация;
- Веслец: Общинска администрация;
- Хасково: Камбанарията в парк „Ямача“;
- Търговище: Общинска администрация;
- Стара Загора: Културен център ,,Стара Загора’’;
- Русе: Прожекция на кампанията ,,Да! За живот!’’ в центъра на града;
- Разград: Сграда на КНСБ (бивш Профсъюзен дом);
- Пазарджик: Зала „Маестро Георги Атанасов“;
- Добрич: ДКЦ 1 (Първа поликлиника);
- Ямбол: Безистена;
- София: Народно събрание, Столична община, Национален стадион „Васил Левски“, Национален дворец на културата, УМБАЛ ,„Лозенец“, УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов";
- Етрополе: Народно читалище "Тодор Пеев-1871";
- Правец: Общинска администрация;
- Сливен: Общинска администрация.