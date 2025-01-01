От 19:15 до 19:45 часа днес над 40 сгради бяха осветени в зелено. Инициативата бе в знак на солидарност с Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

Народно събрание - Пресцентър

Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи, което спасява и подобрява живота на крайно нуждаещи се пациенти. Човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани.

БТА / Марина Петрова

Ето и пълен списък с градовете, които се включиха в инициативата: