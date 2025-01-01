/ БТА / Благой Кирилов

От 19:15 до 19:45 часа днес над 40 сгради бяха осветени в зелено. Инициативата бе в знак на солидарност с Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи, което спасява и подобрява живота на крайно нуждаещи се пациенти. Човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани.

Ето и пълен списък с градовете, които се включиха в инициативата:

  • Благоевград: Камерна опера Благоевград, Югозападен университет ,,Неофит Рилски” и Областна администрация;
  • Бургас: Мостикът в гр. Бургас и ул. ,,Александровска’’ (централна пешеходна зона);
  • Варна: Щаб на флота, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет-Варна, Областна администрация Варна;
  • Велико Търново: Крепост ,,Царевец’’ и визуализация на кампанията ,,Да! За живот!’’ на билборд от Областна администрация Велико Търново;
  • Горна Оряховица: Общинска администрация;
  • Видин: Крепостна порта ,,Стамбол капия’’;
  • Чупрене: Общинска администрация;                                                                                          
  • Кула: Общинска администрация;                                                                                        
  • Монтана: Областна администрация;                                                                   
  • Кюстендил: Общински драматичен театър „Крум Кюлявков“;                                                                  
  • Враца: Общинска администрация;
  • Габрово: Общинска администрация;
  • Смолян: Общинска и Областна администрация;
  • Шумен: Мемориален комплекс „Създатели на Българската държава“ (паметник „1300 години България“), театър „Васил Друмев“;                                
  • Велики Преслав: Общинска администрация;
  • Веслец: Общинска администрация;
  • Хасково: Камбанарията в парк „Ямача“;
  • Търговище: Общинска администрация;
  • Стара Загора: Културен център ,,Стара Загора’’;
  • Русе: Прожекция на кампанията ,,Да! За живот!’’ в центъра на града;
  • Разград: Сграда на КНСБ (бивш Профсъюзен дом);
  • Пазарджик: Зала „Маестро Георги Атанасов“;
  • Добрич: ДКЦ 1 (Първа поликлиника);
  • Ямбол: Безистена;
  • София: Народно събрание, Столична община, Национален стадион „Васил Левски“, Национален дворец на културата, УМБАЛ ,„Лозенец“, УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов";
  • Етрополе: Народно читалище "Тодор Пеев-1871";                                                                       
  • Правец: Общинска администрация;                                                                                                  
  • Сливен: Общинска администрация.

