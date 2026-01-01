„Демократична България“ (ДБ) е най-дълго просъществувалата коалиция в дясното пространство, ще представлява десните избиратели и ще бъде опозицията в парламента, заявиха лидерите ѝ в началото на национално съвещание на формацията в София.

На срещата ДБ обсъжда целите като отделна опозиционна парламентарна група в Народното събрание, целите за президентските и местните избори, предстоящото приемане на бюджета и на важните закони за страната. Сред присъстващите на съвещанието са лидерите на партиите от ДБ – „Да, България“ и „Демократи за силна България“ (ДСБ), евродепутатът Радан Кънев, народни представители и общински съветници.

Ще започна с края на една коалиция – коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ – край, който дойде срещу нашето желание и който оценяваме като огромна политическа грешка, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в началото на форума. Факт е, че ПП и ДБ са две отделни групи, но трябва да забравим тази тема и да обединим общността, посочи той. Имаме огромен шанс ДБ да представлява десните хора в парламента, заяви Мирчев.

Вчера се появи „българският Дугин“ и ни каза, че сме с отпаднала необходимост, коментира съпредседателя на „Да, България“, визирайки думи на вицепремиера Иво Христов. Тази общност, на която казва, че е с отпаднала необходимост, е тази, които винаги е лидирала процесите в страната и винаги е гледала на запад, отбеляза той. Мирчев предупреди, че трябва да се внимава с определенията, особено когато 1,2 млн. души са гласували за един човек, а не за пропагандаторите около него.

Той посочи, че това е коалицията, която е просъществувала най-дълго в дясното пространство. Трябва да заздравим коалицията, да повишим интеграцията, трябва да покажем, че не просто ДБ продължава да съществува уверено, но ние можем да бъде тези, които да управляват страната, отбеляза Мирчев.

Нашата задача е да съблюдаваме да се случват правилните неща за страната – избор на Висш съдебен съвет, закон за съдебната власт, десни политики в бюджета, посочи той. Издирваме кой е писал проекта на закон за съдебната власт на „Прогресивна България“ и имаме съмнения, че е Цацаров, каза Мирчев.

ДБ е най-дълго просъществувалата коалиция в България, основахме се преди осем години, отбеляза и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. По думите му, тази общност няма как да бъде „с отпаднала необходимост“, защото дневният ред, който отстояват, е на Европа, на повишаване на благосъстоянието с повече свобода и деконцентрация на власт.

Трябва да се превърнем в този парламент в опозицията, заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Той посочи, че ДБ е коалицията, най-дълго продължила в дясното пространство. Ние трябва да се готвим за следващи избори, на първо място след един месец трябва да победим в центъра на София, посочи той. Трябва да изберем отново Трайчо Трайков за кмет на централния софийски район и заедно с това да се подготвим за реванш на президентските избори, реванш на тази концентрация на червената власт в България, заяви Атанасов. Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия, каза той. Може ли първото решение на правителството да е да назначиш собствения си бодигард за шеф на ДАНС, коментира още Атанас Атанасов.