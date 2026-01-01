В новия парламент „Демократична България“ ще бъде самостоятелна група, това потвърди на влизане в парламента Надежда Йорданова от ДБ.

„Ще бъдем силна и градивна опозиция, ще подкрепяме всяко едно добро предложение за разграждане на модела на завладяната държава, но няма да сме тиха опозиция и няма да мълчим“, посочи тя и допълни: "Нашето желание, което отстоявахме вчера на общата ни среща, беше да регистрираме обща парламентарна група с ПП – така, както сме се явили на изборите и сме получили подкрепа".

По думите й в България има нова ситуация и избирателите натовариха с власт първата политическа сила.

"Когато има концентрация на власт, особена отговорност на опозицията е да бъде единна и ефективна, за да се гарантира демократичният ред в страната. Така че за нас нито една математика и нито едно техническо средство не може да бъде оправдание за тази голяма политическа цел".

Надежда Йорданова заяви, че с ПП все пак имат общи цели и се надяват да продължат с разум за ефективно действие.

"Оттук нататък нашият фокус като опозиция в този парламент ще бъде да реализираме някои от нашите съдебни реформи и много зорко ще наблюдаваме управляващите", посочи Атанас Атанасов.

"Дължим извинение на нашите избиратели, защото макар че не сме предизвикали ние това разцепление, хората не са гласували за отделни парламентарни групи и въпреки че ние искахме да сме единни, днес влизаме с различни парламентарни групи. Аз лично не разбирам аргумента на ПП", каза от своя страна и Ивайло Мирчев.