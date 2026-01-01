Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев с коментар пред журналисти след закриването на КПК от депутатите.

Депутатите решиха окончателно: Закрива се Антикорупционната комисия

"Още през миналата седмица е започнало унищожаването на документи в КПК. Борисов и Пеевски платиха с едни загубени стотици милиони евро от ЕК по Плана за възстановяване и устойчивост, за да си заметат следите от КПК от това, че тя беше използвана като бухалка и като склад за компромати", каза Божидар Божанов.

Той бе запитан готови ли са листите на ДБ за предстоящите избори. "Решението на Нашия национален съвет е да се явим в коалиция. Разговори за листите не са започнали. По отношение на Лорер и Божанков смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар те да противоречат на позицията на мнозинството, а тогава тя съвпадаше с нашата, не можем автоматично да ги изключим от листите", обясни Божанов.

Ивайло Мирчев също се включи с коментар по темата за участието на България в Съвета за Мир на Тръмп. "Очаквахме тази седмица да влезе за ратификация в НС, но нищо подобно не се случва. Няма следващ ход", каза той.