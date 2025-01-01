Разработихме план за отпор и противопоставяне на завладяната държава, съобщиха съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

„С този план смятаме в следващите месеци, години, да качим България на нови релси“, да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че можем да бъдем алтернатива на това, което имаме днес като управляващо мнозинство“, посочи Мирчев.

Точките в плана са "постоянна протестна готовност и противодействие на завладяната държава"; нов договор за политическо представителство и взаимодействие с гражданите; създаване на програмен борд, който да включва граждани, политици и експерти, които ще участват във вземането на най-важните решения; силна проевропейска кандидатура за президент на демократичните сили; депутинизация на страната, борба с руското влияние; модернизацията на България чрез инициативи свързани с изкуствен интелект, електронно управление и други; надграждане модела на работа в коалицията; активно изграждане и работа на местни структури; инициативи за връщане на върховенството на закона, ще се проведат и разговори за възможната съдебна реформа в това Народно събрание.

Мирчев обяви, че първата точка от плана стартира днес с протест пред Съдебната палата от 18:30 ч.

По отношение на вота на недоверие Божидар Божанов посочи, че той ще бъде в сектора „правосъдие и вътрешни работи“, а Мирчев добави, че ще бъде първият вот с истински аргументи и дебати. „Дали правителството ще падне, зависи от Делян Пеевски“, посочи Ивайло Мирчев.