Смисълът на социалния диалог е постигането на общи решения в интерес на обществото, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което се провежда в Министерския съвет в София.

Тема на заседанието са внесените от управляващите законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които целят да овладеят поскъпването на стоки и услуги у нас.

Като точка три в дневния ред бе прието да се разглежда и законопроект за изменение и допълнение на т. нар. удължителен закон за бюджета, внесен вчера от Владимир Раков от „Прогресивна България“ и група народни представители. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли тази година осъвременяване на пенсията си със 7,8 на сто.

Донев, който е председател на НСТС, отбеляза, че с повечето представители на работодателите и синдикатите се познават повече от две десетилетия, което би следвало да е добра основа за ползотворна работа.

„Убеден съм, че заедно можем да постигнем решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Разчитам от ваша страна на конструктивен тон и взаимно уважение дори когато сме на различни позиции“, каза Донев.

Вицепремиерът и финансов министър посочи, че всички участници в тристранния диалог имат обща цел, а именно постигането на единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие.