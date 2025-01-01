Развитието на високите технологии и иновациите бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Росен Желязков с вицепрезидента на "Моторола Солюшънс" Майкъл Каае, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В рамките на срещата им в Министерския съвет бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на дългогодишното сътрудничество в сфери като отбраната, вътрешната сигурност, енергетиката и здравеопазването.

В хода на разговора беше акцентирано също върху ролята на съвременните информационни системи в контекста на дигиталната трансформация. В срещата участваха също изпълнителният директор на "Информационно обслужване" Ивайло Филипов, както и представители на посолството на САЩ в България.

В началото на ноември, на среща с главния изпълнителен директор на Sensata Technologies Щефан фон Шукман, премиерът Желязков отбеляза, че българското правителство прилага комплекс от политики и мерки, насочени към засилване на конкурентоспособността на националната икономика. Политиките на правителството са фокусирани върху създаването на благоприятна среда за високотехнологични и иновативни производства, посочи тогава министър-председателят.