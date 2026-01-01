България е първа в Европа по износ на черен хайвер. Това обяви доц. Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките, предаде europeantimes.

Износът се осъществява на квотен принцип и се контролира от Министерството на околната среда и водите. В България определени компании получават квоти за износ на този продукт, добави доц. Райков.

Есетрите са сред най-застрашените видове риби в света. В дивата природа есетрите са напълно забранени за улов, припомни специалистът.

Мерки за защита на есетрите

Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните въведоха безсрочна забрана за риболов на есетрови видове риби в българския участък на река Дунав и Черно море, считано от 1 януари 2026 г.

Със заповедта се забранява уловът в българската акватория на река Дунав и Черно море на следните есетрови видове риби: белуга (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii), пъструга (Acipenser stellatus) и чига (Acipenser ruthenus).

Река Дунав е последната река в Европа с все още жизнени популации на тези четири вида. В миналото в реката са се срещали още два вида - немска есетра (Acipenser sturio) и шип/ атлантическа есетра (Acipenser nudiventris), които вече се считат за изчезнали.

В отговор на заплахата от изчезване на тези силно застрашени видове есетри, забрана за улов за река Дунав и за Черно море съществува през предходните над 10 години и към момента в Румъния, Сърбия, Австрия, Грузия, Русия, Турция и т.н.

Основните причини за статута им на застрашен вид са унищожаването на местообитанията, прекъсването на миграционните коридори, замърсяването на водите, бракониерството и незаконната търговия с хайвер.

Възстановяването на естествените запаси от есетрови видове е дълъг процес, тъй като тези видове имат дълга продължителност на живота и достигат полова зрялост след много години съществуване. Адекватната законодателна рамка за защита на тези видове е от особено значение, тъй като те представляват споделен запас за дунавските и черноморските държави като видове, които са мигриращи. Те са включени в европейския Червен списък към Международния съюз защита на природата (IUCN), както и в националната Червена книга на България и са обект на защита по редица международни конвенции и европейски актове.

Поради дългия си жизнен цикъл и късната полова зрялост, популациите на есетровите риби в река Дунав и Черно море се нуждаят от десетилетия, за да се възстановят. Министерството на околната среда и водите не изключва възможността за ползване на този биологичен ресурс в бъдеще, след възстановяването му.

Институтът по океанология във Варна ще изучава есетрите и тяхната миграция, както и местата за хвърляне на хайвер. Видовете са маркирани с различни „етикети“ и се използва сателитно наблюдение, за да се определи кои са критичните места за размножаване.

