Машините не могат да бъдат манипулирани. Това заяви от кулоарите на парламента Божидар Божанов.

"Ние призовахме ЦИК да направи публично тестване на машините, който твърди, че може да го манипулира, да отиде и да го покаже", заяви той.

Припомняме, че вчера в столицата се проведе протест с искане за 100% машинен вот на следващите избори.

Божанов обяви, че изборите през 2021 година са били най-честните.

Според него оптичните скенери не могат да бъдат въведени правилно до изборите.

Божанов: Предлагаме 100% машинно гласуване

„Дори да бъдат въведени, те позволяват изборни измами. В РСМ и Сърбия ги наричат „български влак“. Вторият печат отпада при тези скенери, защото бюлетините не могат да се прегъват. През 2016 г. ЦИК е правила експеримент с въвеждане на скенер в машина и е установено, че при наличие на прегъване машината отчита бюлетините като недействителни. Има много практически проблеми с тези машини“, заяви той.

Божанов обяви, че през 2019 и 2024 г. във Венецуела изборите са били фалшицирани от избирателната комисия. Той уточни, че разполага с тази информация от представител на избирателна комисия, който е бил вчера на протест и е споделил данните.

Той заяви, че напомнят на ГЕРБ да подпишат искането за оставка на Антон Славчев.

Граждани протестираха в София с искане за 100% машинно гласуване

„КПК трябва да бъде закрита. Ние имаме законопроект, който отговаря на всички международни стандарти. Но първата стъпка е да бъде взета оставката на Антон Славчев. Нашият законопроект предвижда една много малка комисия, която да се занимава с конфликта на интереси, декларациите и превенцията на корупцията“, заяви Божанов.

По думите му разследващите функции трябва да преминат към следствието.

„Много важно: оперативните дела, които според проекта на ГЕРБ преминават към ГДБОП, да минат през комисия, която да установи дали има компромати, използвани само за шантаж, или материали, които могат да послужат за наказателно преследване“, заяви Божидар Божанов.

Той обяви, че случаите, по които работи в момента КПК ще бъдат разпределени на други институции.