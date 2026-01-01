Граждани се събраха на протест на площад „Независимост" в София с искане предстоящите парламентарни избори да се проведат при 100% машинно гласуване. Демонстрацията бе организирана от „Продължаваме Промяната-Демократична България“.

Събитието бе под наслов „За честни и справедливи избори и 100% машинно отчитане на изборните резултат“. На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините".

БГНЕС / БОЯН ТОПЧИЙСКИ

Движението в района на Ларгото и булевардите „Цар Освободител“ и „Княз Александър Дондуков“ все още е ограничено.

Има голяма разлика между завеждане на нова изборна технология, което разбира се не трябва да се прави в последния момент, и връщане на ситуация, която е работила на избори след избори преди няколко години. Това е много по-безопасно, по-смислено и повече хора го подкрепят, каза съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов пред медиите.

Лош вариант е сегашната ситуация с машини и бюлетини, защото сега машините са принтери и накрая пак бюлетините се броят от хората. Ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, допълни той.

Отмениха заседанието на правната комисия, която трябваше да обсъди промените в Изборния кодекс

По думите на Божанов протестът, още преди да се е състоял, е спрял правна комисия, на която „щяха да приемат тези скенери, чрез които щяха да опитат отново да купят вота“. Отмяната на заседанието на Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси днес е знак, че ги е страх от хората тук, коментира той.

БТА / Милена Стойкова

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Демократична България".допълни, че протести ще има докато продължават да имат влияние. Борисов и Пеевски искат да излъжат хората и да махнат машинното гласуване, да се гласува с бюлетини, да има измами, за да могат да спечелят изборите, за да могат да се прегрупират, каза той от трибуната по време на протеста.