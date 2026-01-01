Предлагаме 100% машинно гласуване, както беше на изборите през 2021 г., в предизборна ситуация трябва да минимизираме промените в Изборния кодекс (ИК), затова предлагаме само връщане на изцяло машинния вот, коментира пред журналисти съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Преди предсрочния вот: партиите предлагат промени в Изборния кодекс

Утре проектът за промени на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в ИК ще бъде разгледан на първо четене в правна комисия, както и на второ гласуване – общ законопроект за поправки в кодекса, според справка на интернет страницата на Народното събрание.

По думите на Божанов машините са доказали, че произвеждат „чисти избори“, такива, при които няма манипулации, а резултатът излиза веднага. Заради изказани абсурдни съмнения във връзка със сигурността на машините, изпратихме писмо до ЦИК, в което казваме, който смята, че машините могат да бъдат манипулирани - да дойде и да ги манипулира, ще му се предоставят машини, флашки, код – всичко, което е нужно, и като стане ясно, че не може да има манипулации, да подкрепи нашето предложение за 100% машинно гласуване, коментира Божанов.

Според него има време за такава промяна, защото не е нещо ново, а връщане към предишно състояние. Има достатъчно машини, посочи той.

Това, което виждаме от проекта на доклад за второ четене в правна комисия утре за другите промени в Изборния кодекс, не за нашите, можем да заключим, че настоящото мнозинство – ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „ДПС-Ново начало“ и БСП може би вече са се разбрали за съществени промени и вкарване на оптични скенери, посочи още съпредседателят на „Да, България“. По думите му това е измамен ход, тактически ход на Пеевски и Борисов, който е измислен, за да кажат като толкова искате машини, ще има, но други. Но тези машини са много съществена промяна, по-важното е, че запазват всички схеми за купуване и манипулиране на гласове, подчерта Божидар Божанов. Връща се „индианската нишка, която в балканските държави се нарича български влак. Ние сме износител на изборна манипулация“, посочи депутатът. В доклада на комисията пише, че ще има само един печат. Двата печата гарантират, че такава нишка няма да има, добави Божанов. „Това, което правят с желанието си да вкарат такива скенери, е купуването на гласове да продължи в максимална степен. Затова утре вечер в триъгълника на властта свикваме протест за честни избори“, обяви Божидар Божанов.

Във връзка с мнението на президента Румен Радев за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките, съпредседателят на „Да, България“ уточни, че такова е и тяхното предложение – за контролно борене на разписките. Това е за допълнително успокоение на всички, които твърдят, че има някаква манипулация, подчерта политикът.

От „Възраждане“ днес също заявиха, че предлагат 100% гласуване с машини.