Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната среща между представители на правителството и работодателските организации. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук.

Бюджет 2026: Какво се крие зад цифрите

"В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП)", написа Борисов.

По думите му, на срещата са били обсъдени предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството.

Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме. Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции, допълва Борисов.

Бойкот на работодателите провали заседанието на тристранния съвет

Вчера заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се състоя. Работодателски организации отказаха да влязат и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.