Било каквото било - вече ще бъде, както беше, написа в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за получените от Великобритания и САЩ дерогации от санкциите за „Лукойл“.

България получи изключване от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“

„Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от Народното събрание - ГЕРБ - СДС, „ДПС - Ново начало“, „БСП - Обединена левица“, ИТН“, посочва още Борисов.