Общият показател на бизнес климата в България през месец август остава приблизително на нивото си от предходния месец - от 20.6% на 20.2%.

Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно е регистрирано понижение.

Основните пречки пред бизнеса са несигурната икономическа среда и недостига на работна ръка. В строителството мениджърите добавят и ръстът в цените на материалите.

Според данните на НСИ съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта (от 17.4% на 18.3%) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите 6 месеца. Настоящата производствена активност се оценява от мениджърите като благоприятна, като и прогнозите за следващите три месеца са тя леко да се увеличи. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса.

Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите 3 месеца.

В сектор Строителство бизнес климатът през август намалява с 3.0 пункта (от 27.9% на 24.9%), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-умерени.

Очакванията на строителните предприемачи относно продажните цени през следващите 3 месеца са в посока на увеличение.

При търговията на дребно бизнес климатът също се понижава, но с 1.4 пункта (от 25.0% на 23.6%) в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите 3 месеца се подобряват.

През последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени 87.3% от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите 3 месеца.

В сектор Услуги бизнес климатът се увеличава с 0.8 пункта (от 15.1% на 15.9%) в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни. Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

По-голяма част от мениджърите не предвиждат промяна в продажните цени в сектора на услугите до края на годината.