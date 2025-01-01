Конференцията на независимите синдикати в България (КНСБ) излезе на протест с искане за по-високи заплати в транспорта и държавното управление.

Демонстрацията се провежда на столичния площад "Д-р Жельо Желев", като на нея присъстват "бюджетните" Дядо Коледа и Снежанка. КНСБ настоява за хоризонтална политика по доходите от 10%.

Точно в 12 часа протестиращите блокираха и движението в централната част на София, предаде БГНЕС. Синдикалната федерация призовава за достойни заплати, достойни условия на труд, насърчаване на колективното договаряне за държавните служители.

На място има засилено полицейско присъствие.

Преобразилият се като "бюджетния" Дядо Коледа Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, бе категоричен, че държавата не е в криза, както твърдят управляващите.

"Кризата е в техните очи, които отказват да видят кризата. Кризата е в техните сърца, които са студени като лед. Кризата е в празните джобове, докато техните са пълни. Без управляващите може, но без работниците не може", заяви той.

Протести имаше и на места в страната:

Работещи в „Български пощи“ в Ямбол се включиха в организирания от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) национален протест с искане за по-високи заплати. В обедната си почивка пощенските служители излязоха пред централния клон в Ямбол с плакати, на които пишеше: „За достойно заплащане на труда“, „За по-високи доходи“ и други.

В областната структура на „Български пощи“ в Ямбол работят около 100 служители във всички клонове в региона. „Нашите искания са за около 15-20 процента увеличение на възнагражденията, защото инфлацията върви нагоре“, каза Соня Сакъзова, председател на синдикалната организация.

Предупредителен протест проведоха служителите от НОИ в Силистра. Те излязоха пред сградата на администрацията с искания за увеличение на възнагражденията им с 20%.

По време на протеста бяха издигнати лозунги: „Справедлив бюджет и за нас“, „По-високи доходи и достойни условия на труд“. Протестиращите подчертаха, че обществото не проявява съпричастност към трудностите им и че положеният от тях извънреден труд не се заплаща.

Специалисти и служители от РИОСВ-Велико Търново протестираха с искания за увеличение на заплатите с 20 процента. Пред сградата на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) те се събраха, подкрепени от представители на регионалните структури на КТ“Подкрепа“ и КНСБ.

Основното искане е за увеличение на заплатите на работещите в инспекцията с 20 процента, за да се доближи до средната работна заплата в страната, заяви Бистра Чанева, председател на секцията на КТ “Подкрепа“ към РИОС-Велико Търново.

Протестът е заради липсата на разбиране по отношение на бюджета за 2026 година, което поставя държавните служители в притеснителна ситуация заради ниското заплащане, съотнесено към високата инфлация.

"Последното увеличение на заплатите е било със седем процента, което означава, че експертите, чийто труд е висококвалифициран и трудоемък, получават малко по-висока от минималната заплата, между 1500 и 1800 лева", каза Чанева.

Работещи в „Български пощи“ в Панагюрище се включиха в организирания от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) национален протест с искане за по-високи заплати.

Служители в града излязоха пред сградата на пощата с плакати. Посланията им бяха за: „Осигуряване на необходимото финансиране на „Български пощи“ ЕАД“ и „Гарантиране на устойчивостта на дружеството и на доходите на работещите“.