Работещи в Националния осигурителен институт (НОИ) излязоха на протест пред централната сграда на института и пред НОИ-София с искания за 20% увеличение на общия фонд за възнаграждения и за справедливо разпределяне на средствата между служителите с по-ниски и по-високи заплати. Протестът е организиран от Конфедерация на труда (КТ) „Подкрепа“.

Организаторите посочиха, че недоволството е резултат от неглижирането на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане, както и на нарастващия публичен натиск и дискредитацията спрямо служителите.

Протести има и по градовете в страната. Кремена Атанасова, председател на синдиката на административните служители, призова за достойно възнаграждение и за повече уважение - най-вече от страна на политиците и властимащите - към държавните служители.

Президентът на КНСБ алармира: Недоволството расте, организираме протест в понеделник

На плакатите на протеста пишеше: „Няма да мълчим, защо все за нас няма пари“, „Сметките растат, заплатите не растат“, „Пенсиите не се отпускат сами“. Протестиращите скандираха „Достойни заплати“.

Заплатите на специалистите в института са около 1700-1800 лв., което е крайно недостатъчно, за да покрие човек нуждите си през 2025 г., заяви Атанасова. Тя подчерта, че тъй като пенсиите на служителите в института също са ниски, мнозина продължават да работят въпреки пенсионната си възраст, а младите кадри напускат веднага щом разберат нивата на възнагражденията.

„Трябва да се прави разграничение между тези, които работят в структури, където получават десетки хиляди лева, и редовите служители, върху които се крепи държавността“, отбеляза още Кремена Атанасова.

Служители от Националния статистически институт (НСИ) на 20 ноември също протестираха пред сградата на института с искане за увеличение на възнагражденията с 20%. Организаторите от КТ „Подкрепа“ обявиха, че се предвиждат протести и в други структури на държавната администрация.

Бургас:

На фона на обстановката в страната това може да изглежда много, но натовареността и обемът работа, който извършваме - в работно и извън работно време - го налагат. Това коментира Спаска Димитрова, председател на синдикалната организация на работещите в НОИ в града.

БТА

По думите ѝ общественият негативен образ на служителите в институцията е несправедлив. Димитрова отхвърли и твърденията за "раздута администрация“ в института.

"При нас бройките не достигат. Текучеството е огромно. Колеги напускат постоянно, понякога по двама-трима наведнъж", заяви тя, като уточни, че в местната структура на осигурителния институт в Бургас няма незаети щатни бройки. Димитрова добави, че именно недостигът на персонал води до необходимостта от работа в извънработно време, което почти никога не се заплаща.

БТА

В НОИ-Бургас работят 157 служители. Чистите месечни заплати, които получават експертите, са между 1600 и 1800 лева. Старши експертите получават около 1890–1900 лева. "Бонусите са около 200 лева месечно, далеч от твърденията за хиляди“, каза още Димитрова.

Варна:

Служители НОИ във Варна излязоха на протест. Те излязоха пред сградата на НОИ в обедната си почивка и издигнаха плакати, с които изразиха недоволство както от заплащането си, така и от отношението на обществото към тях. "Ще протестираме толкова дълго, колкото трябва", "Държавен служител не е мръсна дума", "Заслужаваме справедливи заплати", "Пенсиите не се отпускат сами", гласяха част от плакатите на недоволните.

„Основните ни искания са за справедливи заплати, тъй като сме изключително натоварен сектор и отговаряме за много важни неща - безработица, пенсии, временна неработоспособност, майки разчитат на нас и всичко е изключително трудно, важно и изключително много, много, много ни отнема от времето“, каза председателят на синдикалната секция на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, която е организатор на протеста, в НОИ в крайморския град Нели Митева.

БТА

Тя допълни, че в бюджета за следващата година се предлага увеличение на възнагражденията с 5 процента, което според нея е крайно недостатъчно. Митева уточни, че предвиденото увеличение, както е било и през настоящата година, е до 5 процента и никой не ги е взел в действителност.

„На един дадоха примерно 3 процента, на друг - 4, общо 50-100 лева беше увеличението на заплатите на най-ниските длъжности“, каза Митева. Тя допълни, че средната заплата в териториалното поделение на най-ниското ниво е 1600-1800 лева.

Русе:

Служители на НОИ в Русе излязоха на протест. Председателят на регионалния съюз на Конфедерацията на труда "Подкрепа" в града Кирил Черкезов обясни, че днес е втори ден на протест, след като вчера недоволството си изразиха и служителите от териториалното поделение на Националния статистически институт в града.

"Протестите са организирани от Синдиката на административните служители "Подкрепа". Служителите от НОИ са прекалено ангажирани и заслужават да бъдат с по-добри заплати. Исканията не са много.

БТА

Те са прости, ясни и кратки. Този обществен натиск срещу тях да бъде прекратен, да им бъдат увеличени заплатите с 20 процента и да бъдат подобрени условията на труд", каза Черкезов.

Върбан Дюлгеров, служител от НОИ, каза, че натовареността на служителите е изключително висока, а трудът, който полагат, е висококвалифициран. "Работата ни постоянно се увеличава, а гласуваното повишаване на заплатите до 5 процента е унизително", каза Дюлгеров. Той заяви, че има готовност да се премине към ефективни стачни действия, ако исканията им не бъдат удовлетворени.

БТА

Протестиращите издигнаха плакати с надписи "Пенсиите не се отпускат сами!", "Ще протестираме толкова дълго, колкото трябва!", "Не" на подигравките на нашия труд! Стига!", "Заслужаваме справедливи заплати!".

Габрово:

Служители на НОИ в Габрово излязоха на протест. Исканията на служителите са за достойно заплащане и уважение на труда им. Според тях негативният образ на служителите в институцията е несправедлив. Те посочват, че както самите служители, така и гражданите имат права и задължения, и всеки трябва да ги спазва, за да има равенство и уважение в обществото.

По време на протеста бяха издигнати лозунги: „Не искам 24 000 лв. бонус, а справедлива заплата!“, „Ще протестираме толкова дълго, колкото трябва“, „Сметките растат – заплатите НЕ?!“, „Пенсиите не се отпускат сами“.

Перник:

Работещите в териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) в Перник излязоха на протест.

Служители държаха лозунги с призиви за достойно възнаграждение, сред които: „Заслужаваме справедливи заплати!“, „Ще протестираме толкова дълго, колкото трябва!“, „Пенсиите не се отпускат сами!“.

Председателят на синдикалната организация в ТП на НОИ в областния град Мария Славчева, която е служител в институцията от 2007 г., заяви, че настояването им е за 20% увеличение на заплатите.

„Миналата година повишението беше до пет процента, а в проектобюджета за 2026 г. отново се залага максимум петпроцентен ръст. И през 2022-2023 г. бяхме ощетени. След стачката тогава възнагражденията бяха нормализирани, но оттогава ситуацията не се променя“, посочи тя.

По думите ѝ протестът засега е еднодневен, но служителите са готови за ефективни стачни действия и спиране на работа. Славчева коментира, че в момента експертите в ТП на НОИ в Перник получават между 1600 и 1800 лева.

Сливен:

Служители на НОИ в Сливен излязоха на протест. Илияна Христова, председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа", които са организатори на протеста, каза за БТА, че служителите излизат на протест с искане за справедливо увеличение на трудовите възнаграждения.

По думите ѝ миналата година заплатите са били повишени с 3,5-4,5 процента, а тази година се предвижда второ поредно минимално увеличение, което не компенсира инфлацията.

БТА

Стартовите заплати в НОИ са около 1600 лв., а дългогодишни служители получават около 2000 лв. брутно възнаграждение. Христова посочи, че липсата на значителни увеличения през годините е довела до изоставане спрямо други структури в държавната администрация.

По думите ѝ в НОИ няма високи бонуси от 30 хил. лева, каквито има в някои централни администрации, а работата изисква висока компетентност, тъй като служителите обслужват най-уязвимите групи - пенсионери, безработни, майки и хора с увреждания.

Според Христова ниското заплащане затруднява задържането на нови кадри, а увеличения от 50-100 лв. не следват ръста на разходите за живот. „Защо трябва чрез протести да доказваме, че заслужаваме достойно заплащане“, попита тя.

БТА

„Протестите ще продължат толкова дълго, колкото трябва“, „Пенсиите не се отпускат сами“, „Справедливи възнаграждения за достоен живот“, „Не искаме 24 хиляди "бонус", а справедливи заплати“, „Държавен служител не е мръсна дума“, пишеше на протестните плакати на служителите.