Лекарите от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ще извършват безплатни консултации за хора с диабет и риск от диабет, съобщиха от лечебното заведение.

Прегледите ще се извършват на 14 ноември от 11:00 до 17:00 часа в кабинет 214 (ет.2 над Спешно отделение).

Предварително записване не е необходимо. При необходимост консултациите ще бъдат удължени и през идната седмица.

По време на прегледите ще се измерват кръвна захар и показатели на телесна маса и ще се получат препоръки за лечение и диета. Специалистите от клиниката ще се включат и в международната инициатива Nutrition day, по която се извършва одит на храненето на пациентите и риска от развитие на свързана с болестта им малнутриция (недохранване).

Тази година Световният ден за борба с диабета съвпада с още една международна инициатива, в която Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения участва от 2010 г. Nutrition day е международен проект, организиран от Европейското дружество по парентерално и ентерално хранене и метаболизъм /ESPEN/, Медицински университет – Виена и Австрийско научно дружество по ентерално и парентерално хранене /АКЕ/. По него се осъществява ежегоден одит в Европа и в света на свързаната с различни заболявания малнутриция (недохранване).

С помощта на специални въпросници, ендокринолозите ще извършат одит и системно наблюдение на нутритивната грижа с оценка на рисковия хранителен статус на пациентите в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Събраните анонимни данни ще бъдат въведени онлайн в международна база данни, след което болницата ще получи съответния сертификат. „Малнутрицията възниква при невъзможност за набавяне на необходимото количество хранителни вещества и енергия за правилното функциониране на организма. Това често включва дисбаланс на протеини, калории и основни витамини, от които тялото се нуждае всеки ден. Съществуват състояния или заболявания, които пречат на правилното усвояване на хранителните вещества от храната и затова при тези пациенти храненето трябва да бъде съобразено с нуждите“, обяснява доц. д-р Даниела Попова, началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения.

Всяка година УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, която е регистрирана като център в Nutrition day, чрез Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения, и представлява България в този проект, събира и предоставя данни за хранителния статус и храненето на болничните пациенти, с което съдейства за насочване към грижи за подобряване на храненето и изграждане на ефективна хранителна терапия.