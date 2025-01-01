Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди за сериозен риск за националната сигурност, произтичащ от незаконно владение на терен от страна на Руската федерация в санитарно-охранителната зона на язовир "Искър". Това съобщиха от пресцентъра на партията.



"Русия, след като започна войната в Украйна, обяви България за неприятелска държава. Рискът за националната ни сигурност е директен. През този имот би могло, включително, да се стигне до вражеско нападение срещу България", заяви Атанасов.



Той уточни, че руската държава чрез посолството си у нас от години владее имот в чашката на язовира, без никакво законово основание. "Нашата софийска организация направи много щателна проверка и се оказа, че няма нито един документ, който да оправдава това владение. Имотът се държи абсолютно незаконно", подчерта той.



Във връзка с това Атанасов е отправил официален въпрос до министър-председателя Росен Желязков относно действията, които Министерският съвет ще предприеме чрез областния управител за прекратяване на незаконното ползване и възстановяване на държавния контрол върху терена.



Темата е част от продължаващата гражданска инициатива "Не на руския анклав на яз. Искър", инициирана от Софийската организация на ДСБ, по която към момента са събрани 6295 подписа в подкрепа на искането държавата да си върне имота и да прекрати незаконното присъствие на Русия в охранителната зона на стратегическия водоизточник.



Втора отделна тема, повдигната по време на изявлението, беше представена от народния представител Любен Иванов. Той съобщи, че до ДСБ е достигнала информация, според която руското посолство се опитва да продаде редица имоти, собственост на Руската федерация и свързани с нея организации, на лица в България.



"Обявени са търгове, които се провеждат тайно. Информацията е, че плащането ще се извършва по сметка в банка, санкционирана от ЕС. Това представлява риск не само за загуба на репутация, но и за налагане на финансови санкции срещу българската държава", обясни Иванов.



По този повод ДСБ са изпратили въпрос до министър-председателя и министъра на правосъдието, с настояване да бъдат предприети спешни мерки за предотвратяване на такива сделки и защита на българските интереси.



Към настоящото прессъобщение се прилагат двата официални въпроса – на Атанас Атанасов и на Любен Иванов до министър-председателя.