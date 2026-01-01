Агенцията по заетостта отчита 5.4% регистрирана безработица в страната през първия месец на годината. През декември тя е била 5.19%. От 147 хиляди безработните нарастват до малко над 153 хиляди.

С посредничеството на бюрата по труда през януари 10 100 от регистрираните безработни са започнали работа.

От страна на бизнеса през януари са заявени почти 8000 свободни работни места на първичния пазар на труда. През декември те са били 4 хиляди.

Сред най-търсените професии остават