Петима души – двама българи, двама румънци и един италианец – са привлечени като обвиняеми за държане на големи количества фалшиви пари, а един от тях и за притежание на почти килограм кокаин.

Според обвиненията, на 23 март един от българските граждани е хванат с фалшиви банкноти на стойност 451 200 евро в кола в София и в жилище в Пазарджик. В друг автомобил, паркиран в София, установено е, че той е бил с 998 грама кокаин с цел разпространение.

Другият българин е хванат с 81 100 евро фалшиви пари в кола в София.

Румънските граждани са установени с 450 000 евро фалшиви банкноти в кола в София, а италианският гражданин – с 230 000 евро в жилище в ж.к. „Овча купел“.

При акцията са претърсени 11 места – апартаменти и автомобили. Всички обвиняеми са задържани за 72 часа.

Предстои Софийската градска прокуратура да поиска от съда постоянен арест за тях.