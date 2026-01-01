Спецоперация по противодействие на престъпления против избирателните права на гражданите е проведена тази сутрин в Бургас. За това информира и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук профила си.

Задържани са шестима души. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори. На един от адресите е открита сумата от 7000 евро. На пликовете е била надписана сумата от 50 евро.

"Действията ни на територията на цялата страна продължават целенасочено и с усилен интензитет", гарантира Кандев.