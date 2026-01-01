Таксите за обучение в държавните университети в България през учебната 2026/2027 година остават сравнително достъпни, но разликите между градовете и специалностите са значителни. Данните от няколко университета у нас показват, че студентите ще плащат между 300 и над 1000 евро годишно, а при медицинските специалности за чужденци сумите достигат до 10 000 евро .

Предложенията за таксите са публикувани от Министерския съвет за обществено обсъждане , като предстои окончателното им приемане след изтичане на срока за становища.

София

В Софийския университет таксите варират значително според специалността.

Икономическите и социалните направления започват от около 310 евро, докато при право и психология достигат до 770 евро.

Технологичните специалности също са сред по-скъпите – информатиката стига до 920 евро, а при някои природни науки таксите са значително по-високи. Медицината остава сравнително достъпна за български студенти – между 480 и 670 евро, но за чужденци достига до 10 000 евро годишно .

Пловдив и Благоевград

Пловдивският университет предлага по-ниски такси, близки до националната средна стойност. Повечето специалности са в диапазона 300–400 евро, като право достига до 614 евро, а информатиката – до 481 евро.

Подобна картина се наблюдава и в Югозападния университет в Благоевград, където икономиката струва около 500 евро, правото – 600 евро, а информатиката – около 630 евро .

Варна и Бургас

В университетите по Черноморието икономическите специалности започват от около 300 евро, а инженерните достигат до 1000 евро.

Медицината се отличава с по-високи такси – около 820 евро в първите курсове и 670 евро в по-горните, което я прави една от най-скъпите специалности в страната за български студенти .

Велико Търново и Русе

Великотърновският университет поддържа умерени такси – около 424–496 евро за повечето специалности. Правото и изкуствата обаче са значително по-скъпи и могат да достигнат съответно до 950 евро и над 1000 евро.

В Русенския университет повечето направления са в диапазона 430–520 евро, като инженерните и IT специалностите са сравнително равномерно ценообразувани .

Свищов

Стопанската академия в Свищов остава сред най-достъпните висши училища в страната. Таксите за икономически специалности като финанси, счетоводство и бизнес администрация са около 300–400 евро годишно.

Докторантите: от 500 до 3500 евро

Сериозни разлики има и при докторантурите.

В София, Пловдив, Благоевград и Свищов таксите са около 3000–3500 евро годишно, докато в Русе и Велико Търново са значително по-ниски – между 500 и 900 евро, в зависимост от специалността .

Основни тенденции

Най-евтини специалности: икономика, администрация (300–500 евро)

Среден диапазон: право, психология (500–800 евро)

Най-скъпи: IT, изкуства и медицина

Значително по-високи такси за чуждестранни студенти

Такси за кандидатстване

Таксите за кандидатстване в държавните университети също варират в зависимост от висшето училище, но като цяло остават в сравнително тесен диапазон.

В Софийския университет кандидат-студентите ще плащат по 25 евро за изпит, като същата сума се дължи и при участие с оценка от държавен зрелостен изпит, а таксата за кандидат-докторанти е 40 евро .

В Пловдивския университет моделът е сходен, но по-изгоден при повече изпити – 25 евро за първи изпит и 15 евро за всеки следващ, като таксата за докторанти започва от 30 евро.

Най-ниски са таксите в Югозападния университет в Благоевград, където кандидатстването струва 15 евро на изпит, включително и при кандидатстване с матура, а за докторанти – 60 евро.

В Русенския университет кандидатите плащат 40 евро за първи изпит и 35 евро за всеки следващ, а при кандидат-докторанти таксата е 50 евро.

Във Великотърновския университет таксата за участие с оценка от матура достига 65 евро, а за явяване на изпит – 35 евро, като при кандидатстване за докторантура сумата е 75 евро за първи изпит.

Най-големи вариации се наблюдават в университетите във Варна и Бургас, където освен стандартна такса от около 35–45 евро за изпит, при медицинските специалности тя може да достигне 45 евро на изпит, а за чуждестранни кандидати на английски език – до 300 евро