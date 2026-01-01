Пепи Еврото не е задържан в Белград или Сърбия, нямаме данни от колегите – това съобщи пред журналисти и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Министърът е министър на цялото министерство, включително и на мен. Пепи Еврото не е задържан в Белград и където и да е на територията на Сърбия. Към момента нямаме данни той да е бил засичан там, нямаме данни от колегите от Сърбия", отговори Кандев на журналистически въпрос дали може да потвърди информацията.

Дечев: Проверяваме информация, че Пепи Еврото е задържан в Белград

Вчера служебният вътрешен министър съобщи пред журналисти, че МВР е направило запитване към властите в сръбската столица по въпроса за евентуален арест на издирвания за съдедбен лобизъм Петьо Петров. "Нито можем категорично да потвърдим, нито можем категорично да отречем информацията, че Петьо Петров - Еврото е задържан в Белград", каза Дечев. Тази сутрин той бе цириран да казва в подкаст, че Еврото не е задържан.

Петьо Петров беше обявен за издирване в края на май 2023 г. Той се издирва с европейска заповед за арест по делото за документна измама, което върви задочно срещу него в Софийския градски съд.

Той беше обвиняем и за принуда и незаконни записи. До обвинението се стигна, след като в интервю бившата му съпруга Любена Павлова каза, че Еврото е ръководил корупционна схема за влияние над прокурори чрез подкупи, съдействие за кариерно израстване и заплахи с компромати. Преди година обаче СГП прекрати разследване, в рамките на което търсеше магистрати, евентуално поставени под нерегламентираното влияние на Петров. От тогавашното постановление на градската прокуратурата става ясно, че тя няма доказателства за корупционна зависимост на нито един магистрат, замесен в аферата "Осемте джуджета".

Темата за това къде се намира Петьо Еврото излезе отново на дневен ред, след като в началото на март отстранената от поста си българска европрокурорка Теодора Георгиева подаде сигнал до служебното правителство за натиск и заплахи от страна на висши прокурори и високопоставен български политик. Преди дни пък се появиха публикации в медиите за неговия арест в Белград.