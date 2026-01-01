Министерският съвет прие решение за финансиране на националното честване на 150-годишнината от Априлското въстание с обща стойност 1 345 049 евро. Това са средствата с които ще бъдат финансирани определени събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Перущица. Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй, както и събития в столицата. Това обяви служебният министър на културата Найден Тодоров.

Очаква се основното събитие в София да бъде на 20 април в зала 1 на НДК с участието на съставите на БНР. Към това има събитие ще има и прояви в НИМ, Народната библиотека и т.н., добави Тодоров. Освен това училищата в цялата страна също ще отбележат априлското въстание.

Цялата година ще бъде посветена на отбелязването на 150-годишнината от събуждането на България, защото тогава се поставя всъщност началото на бъдещата българска държа, уточни служебният просветен министър Сергй Игнатов.