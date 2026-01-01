Бившият вратар на "Арсенал" и "Ливърпул" Алекс Манингер е загинал на 48-годишна възраст при автомобилна катастрофа, предаде DailyMail.

Инцидентът е станал днес в Залцбург - родния му град, като местната медия Salzburg ORF съобщи, че автомобилът му е бил ударен при преминаване през железопътен прелез.

Колата му е била повлечена от композицията. Пристигналите на място спешни екипи са му оказали първа помощ, но в крайна сметка той не е могъл да бъде реанимиран.

48-годишният Манингер стана първият австрийски футболист, наложил се във Висшата лига, след като подписа с "Арсенал" през 1997 г., като спечели титлата и Купата на Англия с „артилеристите“.

Преди да се завърне в Англия, за да играе за "Ливърпул", Манингер игра и за италиански клубове като "Сиена", "Торино" и "Ювентус".