Докато светът със затаен дъх следи Ормузкия проток и конфликта между Иран и САЩ, Китай блокира рифа Скарбъро - друг стратегически морски път, отбелязва Bild.

Сателитни снимки показват, че Китай използва кораби и плаваща бариера, за да блокира достъпа до рифа, разположен в Южнокитайско море. Скарбъро е традиционен риболовен район, разположен на 220 км западно от филипинския остров Лусон. И двете страни претендират за тази територия, тъй като тя се намира във важна риболовна и търговска зона, но Пекин на практика я контролира от 2012 г.

Според експерта по геополитика проф. Клеменс Фишер действието на Китай има „съвсем друго измерение“ в сравнение с настоящата блокада на Ормузкия проток.

„През Южнокитайско море ежегодно преминава около една трета от световния морски товарооборот - стоки на стойност около 3,3 трилиона щатски долара. Седем крайбрежни държави се борят за изключителни права в девет различни зони, като Китай участва почти във всеки конфликт и сега, изглежда, налага позицията си при рифа Скарбъро“, заяви Фишер пред Bild.

„Тази несигурност може да доведе до увеличаване на застрахователните премии за кораби и товари, а оттам и до ръст на транспортните разходи, които ще се отразят в крайните цени за потребителите. Това означава, че много стоки могат да поскъпнат“, допълни той.