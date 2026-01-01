Полицейските операции срещу купуването на гласове в страната продължават.

Над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове за изборите в неделя, са иззети при операция на СДВР. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Още 20 000 евро със същото предназначение са конфискувани на територията на област Русе.

Успешна полицейска акция е проведена и в Перник, където са открити над 10 000 евро, както и списъци с имена и съответстващи лица срещу тях.

Задържани са петима души и са образувани три досъдебни производства, съобщиха от ОДМВР-Перник.

В акцията в Перник са участвали служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, сектор „Специални тактически действия“, разследващи полицаи, експерти и служители на жандармерията.

Списъци и тефтери с имена и парични суми срещу тях, както и значителни финансови средства, злато и мобилни телефони са открити и иззети от множество претърсени адреси в Перник и Радомир. Акцията е част от засилените мерки на МВР за гарантиране на избирателните права на гражданите.

При претърсване на три частни адреса и два автомобила в гр. Перник са открити списъци с имена, адреси и суми, както и около 9 200 евро, за които има данни, че са предназначени за купуване на гласове. Иззети са още около 200 грама златни накити, мобилни телефони, DVR устройства и други веществени доказателства, имащи отношение към незаконната дейност. Трима души са задържани и процесуално-следствените действия продължават.

Отново в Перник е задържан мъж, който е предлагал имотна облага на лица с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат от политическа партия. При претърсване на офис на фирма са конфискувани парични средства, тефтери, тетрадки и листове с изписани имена на лица и парични суми срещу тях. В рамките на образуваното досъдебно производство са претърсени още три адреса.

В Радомир е задържана жена, предлагала определена сума на избиратели, за да гласуват в полза на определена политическа партия. Претърсени са три адреса и са иззети списъци с имена и ЕГН-та, както и сумата от 720 евро.

ОДМВР - Перник

В рамките на операцията в областта са изградени няколко контролно-пропускателни пункта. Проверени са шест рискови адреса, за които има данни за извършване на незаконна търговия с вот, девет търговски обекта, 31 лица, познати на органите на МВР, пет заложни къщи и дружества за бързи кредити, както и три лица, определяни като местни лидери с влияние върху изборния процес.

Извършени са проверки и на трима собственици на фирми с цел предотвратяване на корпоративен вот.

Общо са задържани 11 лица за срок до 24 часа, съставени са 10 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Проверени са над 100 лица и 89 моторни превозни средства.

В резултат на контролните действия са съставени седем акта по Закона за движение по пътищата и 24 фиша, както и шест акта по Закона за българските лични документи и девет по Закона за гражданската регистрация. Връчени са и множество актове и фишове за вече установени нарушения.

Към настоящия момент в ОДМВР – Перник са постъпили общо 27 сигнала за купуване на гласове. По тях се работи активно, като са образувани девет досъдебни производства и две бързи производства по чл. 167 от Наказателния кодекс, като са задържани общо 15 лица. Връчени са над 140 предупредителни протокола.