Жители на созополското село Атия искат да бъде изграждено кръгово кръстовище на пътя Бургас – Созопол в района на входа на населеното място. 870 души вече са се подписали в гражданска подписка, подкрепяща искането.

Местните настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността в един от най-рисковите участъци по трасето.

Кметът на Атия Румен Димитров заяви, че настоящата организация на движението създава предпоставки за пътни инциденти, особено при левите завои.

Товарен бус се обърна между Атия и Росенец

„Настояваме за нормален пътен възел, най-добре кръгово движение. Това място е изключително опасно, там често стават катастрофи. Левият завой е практически невъзможен, а завоите са четири“, коментира той. По думите му подписката е започнала през пролетта и вече е входирана в институциите.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев потвърди, че искането на местните е подкрепено от общината и е изпратено до Министерството на регионалното развитие.

„Желанието на хората беше обективирано в подписка, която заедно с кмета на Атия входирахме. Категорично настояваме за кръгово движение, за да се осигури безпрепятствено включване в трафика и да се предотвратят инциденти“, посочи той. Янакиев допълни, че в проекта е заложен т.нар. „умен светофар“, но според него това решение няма да бъде ефективно в летния сезон заради интензивния трафик.

Паралелно с това Община Созопол започва изпълнението на дългоочаквания проект за основен ремонт на пътя между селата Атия и Росен.

„Това е ангажимент, който сме поели пред жителите преди години. Вече пристъпваме към реалното изпълнение след близо две години подготовка“, каза Янакиев. Проектът е част от стратегическия план за развитие на селските райони и включва цялостна рехабилитация на настилката, нови износващи и основни слоеве асфалт, както и тротоари в населените места.

Общата стойност на ремонта е около 2,5 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 240 дни. Очаква се обновеният път да подобри свързаността между населените места и да поеме част от трафика през летния сезон като алтернативен маршрут на натоварения път Бургас – Созопол.

Допълнителен акцент върху състоянието на пътната инфраструктура поставя и предстоящото преминаване на колоездачната обиколка Giro d’Italia през региона. Според Янакиев именно включването на трасето в международното състезание е ускорило ремонтните дейности по основния път.

„Добре, че има такива спортни инициативи, които да притиснат институциите да предприемат действия. Този път от години има нужда от основен ремонт“, коментира той.

По думите му държавата и общината са мобилизирани да приведат трасето в по-добро състояние преди събитието, което ще бъде наблюдавано от милиони зрители по света. В същото време местната власт работи и по подобряване на общинската пътна мрежа, за да осигури алтернативни маршрути към Южното Черноморие, включително чрез ремонта на пътя през Росен.

Очакванията на местните жители са решенията за кръговото кръстовище да бъдат взети в кратки срокове, за да се избегнат нови инциденти в района преди активния летен сезон.