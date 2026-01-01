Тази неделя българските граждани определят представителите в 52-ото Народно събрание. Вярна на ангажимента си да предоставя точна и проверена информация, NOVA ще осигури пълно покритие и задълбочен поглед към всичко важно в деня на вота. Екипът на медията подготвя четири специални формата с прецизни анализи, експертни коментари и интересни срещи, осем емисии на Новините на NOVA и данни от три социологически агенции.

В удълженото издание на сутрешния блок „Събуди се“ с „Изборът на България“ за първи път ще се срещнат водещи от различни измерения. Марина Цекова ще си партнира с Ахинора – първия български AI генериран инфлуенсър. Форматът ще продължи до 12:00 ч. и ще проследи началото на изборния ден, както и гласуването на основните политически лидери. Специални гости в студиото ще бъдат певицата и участничка в „Като две капки вода“ Емилия, четиримата приключенци от предаването „Изживей България“, писателят Георги Бърдаров, инфлуенсърката Александра Богданска, митрополит Антоний, актьорът Къци Вапцаров, психологът Ани Владимирова и климатологът Симеон Матев.

Новините на всеки кръгъл час в сутрешния сегмент са поверени на Мина Илиева. Ситуацията в едночасовата обедна емисия (12:00 ч.), а след това и тази следобед (15:00 ч.) ще представи Невена Василева. Най-важното от изборния ден ще обобщи Ани Салич в централната емисия на Новините на NOVA от 19:00 ч.

В 13:00 ч. започва форматът „Ти решаваш“ с водещ Даниела Тренчева, който ще предложи включвания от изнесени студиа в четири български града. Юлия Наева ще отиде в Русе, където ще разкаже вдъхновяващата история на баща, продължил делото на покойния си син, и ще разговаря с един от авторите на проекта „3 кила култура“ – Ивайло Ненов. На морския бряг в Бургас Христо Калоферов ще се срещне с певицата Тони Димитрова и рибарите от Ченгене скеле. В Пловдив Александър Костадинов ще потърси паралел между уроците на историята и бъдещето, което зависи от нас, а негови гости ще бъдат пианистът и участник в Hell’s Kitchen Евгени Генчев и инфлуенсърката Джулиана Гани. Любо Огнянов ще се срещне с един от най-разпознаваемите варненци в морската ни столица – рапъра Явор Янакиев – 100 KILA, а след това ще влезе в подводницата „Слава“. В студиото на NOVA в София Даниела Тренчева ще разговаря с участника от „Като две капки вода“ Виктор Тодоров и неговото семейство. Владо Карамазов ще погледне избора през фотографския си обектив, а изборите на сърцето ще коментира кардиологът Светлин Цонев.

Лора Крумова ще продължи да следи динамиката на изборния ден от специално изнесено студио в сърцето на София в „На фокус: Изборът на България“. В центъра на предаването ще застанат българските избиратели. Какви са нагласите на сънародниците ни у нас и в чужбина? За разочарованията и страховете, очакванията и надеждите - гледайте веднага след Новините в 15.00 ч.

Ще успее ли страната ни да излезе от политическата безизходица след осмия опит за съставяне на редовен кабинет в рамките на едва пет години? Отговорите на тези и още въпроси ще потърсят водещите Мира Иванова и Виктор Николаев в специалния вечерен формат „Изборът на България: Решението си Ти!“, който започва в 17:00 ч. Николай Дойнов ще обяви първите прогнози. Първи ще бъдат представени резултатите от екзитпола на социологическа агенция „Тренд“. В изборния ден зрителите на NOVA ще проследят обществените нагласи още с прогнозните данни от социологическа агенция „Мяра“. След това в изборната нощ центърът за обществени и политически изследвания и проучвания „Галъп интернешънъл Болкан“ ще очертае разпределението в 52-рия парламент. Междувременно Лора Инджова ще предава директно от изнесеното студио на NOVA в центъра на столицата, където ще ни срещне с ексклузивни събеседници. Анализите и коментарите в „Изборът на България: Решението си Ти!“ ще продължат до полунощ.