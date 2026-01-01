Прокуратурата е внесла в Районен съд-Берковица обвинителен акт срещу две лица. Двамата са обвинени по дело, свързано с документни престъпления и неправомерно усвояване на средства при изпълнение на обществена поръчка, съобщиха от обвинението.

Обществена поръчка за над 1,2 млн. лева

Съгласно информацията от разследването, в края на 2020 г. Община Берковица е възложила обществена поръчка за реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“ и прилежащ парк-градина. За изпълнител е избрано дружеството „С. К.“ ЕООД, а стойността на договора възлиза на 1 279 117,37 лева със срок за изпълнение 179 дни.

Контрол и подписване на документи

Инвеститорският контрол по проекта е бил възложен на служител в общинската администрация. Тя е отговаряла за съгласуването и подписването на документите по изпълнението на договора.

На 14 ноември 2021 г. са били съставени протоколи за извършени строително-монтажни работи (СМР) на обща стойност над 1,26 млн. лева. Документите са били подписани от представителя на общината Г.Б. и от представителя на изпълнителя.

Съмнения за разлики между отчетено и реално извършено

След извършени проверки от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) са установени несъответствия в изпълнението на строителните дейности. По-късно е назначена и държавна приемателна комисия, а обектът е получил разрешение за ползване две години след приключване на строителството.

Финансова експертиза е установила, че част от отчетените строително-монтажни работи не са били реално извършени или са били изпълнени с отклонения от проекта.

Сред установените разлики са промени в материалите, начина на полагане на настилките, различия в хидроизолацията и използването на по-евтини елементи от предвидените по проект.

Финансови щети за бюджета

Според експертизата реалната стойност на извършените дейности е 989 388,91 лева с ДДС, което означава разлика от 276 612,23 лева спрямо платените средства.

Част от тази сума -230 510,19 лева - е определена като неправомерно получена въз основа на документи с невярно съдържание.

Обвинения и ход на делото

Според прокуратурата обвиняемата е изготвила и подписала документи с невярно съдържание, с които е било възможно изплащане на средства към изпълнителя. Деянието е извършено в съучастие с другия обвиняем, който също е привлечен към наказателна отговорност.

Делото продължава в съда.