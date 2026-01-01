Почина композиторът Кирил Икономов, съобщи съпругата му Мая Нешкова.

"Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", написа Нешкова.

Кирил Икономов е български композитор, диригент и музикален педагог, роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско. Завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Има над 4 000 концерта, изнесени в България и чужбина, голяма част от които са в най-престижните зали и стадиони у нас. Носител на "Гран при" Улан Батор 1987 за най-добър гост диригент, а Мая Нешкова взема "Гран при" за изпълнение по негова музика.

Творчеството му обхваща широк спектър от музикални жанрове, включително симфонични, камерни, хорови произведения, концерти, детски песни и музика за филми. Произведенията му са изпълнявани както в България, така и в чужбина.

В кариерата си е бил диригент на различни състави.

Кирил Икономов и съпругата му Мая Нешкова създават емблематични хитове, като песните "Конче вихрогонче", "Слънчева обич", "Китка за обич", "Щастие с пари не се купува", "Храмът", "Честит рожден ден", "Обичам те", "Пей, сърце" и други любими песни на българската публика.